Mindestens zwei Tote: Kleinflugzeug stürzt auf Wohnhäuser in Kalifornien

Am Montag ist ein kleines Flugzeug in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien auf zwei Wohnhäuser abgestürzt. Dabei sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie viele Menschen sich an Bord des Flugzeugs befanden ist zurzeit noch unklar.