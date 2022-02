Ukrainischer Verein in der Schweiz: «Wenn Moskau weitere Gebiete zu erobern versucht, gibt es einen sehr blutigen Kampf»

Für Sasha Volkov, Vertreter des «Ukrainischen Vereins in der Schweiz», ist klar, dass Russland nun keine weiteren Vorstösse in die Ukraine unternehmen darf. Von der Schweiz erwartet er, dass der Export von Dual-Use-Gütern nach Russland per sofort gestoppt wird.