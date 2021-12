«+41»/TeleZüri

Reportage Der Weihnachtsspezialist: Johann Wanner hat bereits Weihnachtsbäume für den Papst geschmückt Johann Wanner ist der Weihnachtsspezialist. Seit über 50 Jahren verkauft der Basler traditionellen Weihnachtsschmuck. Sein Weihnachtsgeschäft hat Kunden aus aller Welt. In seiner langen Karriere hat Johann Wanner auch schon den Weihnachtsbaum im Vatikan und den der Queen geschmückt. Zudem hat der 82-jährige wohl das grösste Lager mit Weihnachtsschmuck aus fünf Jahrzehnten.

Seit 50 Jahren ist Johann Wanner der Spezialist in Sachen Weihnachtsschmuck. In seinem Weihnachtshaus in der Stadt Basel ist die Auswahl an Weihnachtsbaumkugeln überwältigend gross: Alle stammen aus europäischen Glasbläser Werkstätten und halten das ganze Jahr hindurch die Weihnachtsstimmung im Laden aufrecht. Billige Massenware gibt es bei Wanner keine. «Da mache ich keine Kompromisse», sagt er.

Auch mit seinen bald 83 Jahren ist Wanner jeden Tag im Laden. Er habe als junger Mann zuerst mit Antiquitäten begonnen, habe sich später aber auf Weihnachtsschmuck spezialisiert. Damit hat er sich auch international einen Namen gemacht, wie alte Magazine und Zeitungsausschnitte aus der ganzen Welt beweisen. Zu seinen Kunden gehörten unter anderem der Papst und Michael Jackson. «Mit 50 wollte ich eigentlich aufhören», sagt er. Aber: «Ich stehe am Morgen gerne auf, das treibt mich an.» (gue)