Keystone-SDA

Reisen Längere Wartezeiten am Flughafen Zürich wegen Corona-Zertifikaten Bei der Abreise dauert derzeit alles ein bisschen länger.

Am Wochenende beginnen in weiten Teilen der Schweiz die Sommerferien. An den Hauptreisetagen Freitag und Samstag erwartet der Flughafen Zürich täglich rund 45'000 Passagiere. Das entspricht etwa 40 Prozent des Volumens zur Ferienzeit vor der Corona-Pandemie.

Allerdings gibt es wegen der Pandemie bei der Flugabfertigung mit der Überprüfung der verschiedenen Einreisedokumente, den verlangten Zertifikaten und Tests einiges mehr zu tun. Schon am Freitag gab es deshalb eine lange Schlange vor dem Check-in und längere Wartezeiten als üblich.