Reisen Diese zwei Erlinsbacherinnen fahren ein ganzes Jahr lang quer durch Europa in ihrem Van Es soll ein grosses Abenteuer für Vanessa und Nathalie aus Erlinsbach werden. Portugal, Italien oder Schweden – sie wollen immer wieder an einem neuen Ort aufwachen. Mit ihrem selbst ausgebauten gelben Bus bestreiten sie ihre Reise quer durch Europa.

Ein Jahr lang mit dem Van durch Europa reisen: Diesen Traum erfüllen sich gerade Vanessa Eckert und Nathalie Deiss aus Erlinsbach. Am Montag hat das Abenteuer der beiden 32-jährigen Frauen gestartet. Einen genauen Plan, wohin und wodurch die Reise führen soll, haben sie nicht, auch wegen der Coronapandemie. «Wenn man irgendwo nicht mehr über die Grenze kommt, dann gehen wir halt einfach in eine andere Richtung», so Nathalie Deiss gegenüber TeleM1. Das sei das schöne daran: frei reisen zu können ohne Termine zu haben.

Für die Reise haben sich die beiden Frauen einen gelben Bus für 7000 Franken angeschafft und diesen für 15'000 Franken so umgebaut, dass man darin schlafen, kochen und aufs WC gehen kann. Gleichzeitig haben die Frauen ihre Arbeit als Malerin und Erzieherin temporär an den Nagel gehängt. «Unser Motto ist: ein Jahr lang nicht arbeiten und unterwegs sein», sagt Vanessa Eckert bevor die beiden schliesslich Abschied nehmen von ihren Liebsten. (gue)