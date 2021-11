Am Donnerstag sind vier Nasa-Astronauten an Bord eines «Crew Dragon» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zur internationalen Raumstation ISS gestartet. Nach rund 22 Flugstunden soll das Viererteam am Freitag an der ISS andocken. Mit an Bord auch der 51-jährige deutsche Astronaut Matthias Maurer.