Müll-Problem Überflüssige Verpackungen in Läden vermeiden – Kanton soll Supermärkten Beine machen

Wer kennt die Situation nicht: Man hat im Laden eine Getränke-Mehrfachpackung gekauft, braucht aber die Überverpackung gar nicht. Was tun? In manchen Läden kann man diese nicht ordentlich entsorgen. Das will die EVP Aargau ändern.