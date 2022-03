Die chinesische Metropole Shanghai hat am Montag einen geteilten Corona-Lockdown verhängt. Das heisst, zuerst wird die östliche Seite der Stadt dicht gemacht. Ab Freitag ist dann der westliche Stadtteil an der Reihe. Der harte Lockdown hat unter anderem zu Panikkäufen in Shanghai und gestrandeten Transitpassagieren am Flughafen Zürich geführt.