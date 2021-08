Feuer-Crash am MotoGP von Spielberg: Zwei Töffs in Flammen

Schreckmoment in der Steiermark: Die beiden Piloten Dani Pedrosa und Lorenzo Salvadori stürzen am Sonntag beim GP von Spielberg - und plötzlich stehen ihre Motorräder in Flammen. Die beiden Piloten sind wohlauf, das Rennen wurde nach den Aufräumarbeiten neu gestartet.