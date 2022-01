Der Beschuldigte ist gleich in mehreren Fällen geständig. Nach dem Raubüberfall auf einen Volg vor drei Tagen in Oberrohrdorf hat die Polizei den Täter verhaften können. Wie Tele M1 exklusiv weiss, gab der Mann auch den Überfall von letzter Woche auf den Spar in Dättwil zu.