Tele M1

Nussbaumen «Man fühlt sich absolut unsicher»: Diebe klauen mehrere Pakete direkt aus dem Briefkasten In Nussbaumen klauten Diebe das Paket eines Bewohners aus dem Briefkasten. Der Besitzer des Pakets, der selber Pöstler ist, fand nur noch die leere Packung in einem Container. Es ist nicht der einzige Fall in Nussbaumen.

Pakete vor der Haustüre sind oftmals leichte Beute für freche Diebe. Das hat auch Daniel Menon aus Nussbaumen erfahren müssen. Sein leeres Paket und die Rechnung dazu muss er aus dem Abfallcontainer holen, wie Tele M1 berichtet. «Im ersten Moment war ich sehr sauer, habe mich dann aber wieder beruhigt», so Menon gegenüber dem Regionalsender. Das, obwohl der Dieb relativ dreist vorgegangen ist.

Er hat das Paket direkt aus dem Milchkasten genommen, wo der Pöstler es verstaut hatte. «Man fühlt sich absolut unsicher», so Menon, der selber als Pöstler arbeitet. Er macht eine Anzeige bei der Kantonspolizei und erfährt, dass sie nicht die einzigen Opfer in Nussbaumen sind. In einem Haus nebenan sei dasselbe am selben Tag passiert. Es seien drei Pakete im Abfallcontainer gewesen.

Der Post ist das Phänomen bekannt. Allerdings sieht sie keinen ansteigenden Trend, wie Tele M1 berichtet. Sie empfiehlt, die Bestellung und die Auslieferung des Pakets so zu steuern, dass man dann zu Hause ist oder die Nachbarn schauen können. Es bestehe auch die Möglichkeit, das Paket in einen Automaten ausliefern zu lassen, wo das Paket den ganzen Tag abgeschlossen bleibt. (gue)