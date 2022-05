Der 82-jährige Hollywood-Schauspieler James Cromwell hat sich am Dienstag aus Protest an eine Starbucks-Theke in New York geklebt. Er demonstrierte damit gegen die Aufpreise für vegane Milch. Cromwell ist als engagierter Tierschutz-Aktivist bekannt, der bei Protesten immer wieder Verhaftungen und Strafen riskiert.