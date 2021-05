Nazi-Opfer

Holocaust-Überlebende: «Es war nicht vorgesehen, dass ich überlebe» – Denkmal in der Schweiz?

In der Schweiz soll ein Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus entstehen. Fünf Organisationen haben am Dienstag dem Bundesrat ein Konzept für eine Gedenkstätte eingereicht. Alt Bundesrichterin Vera Rottenberg landete nur mit Glück nicht in einem KZ, wie sie im Video (oben) erzählt.