6.5 Meter in 33 Minuten: Rover «Perseverance» fährt erstmals über Mars

Der rund 1000 Kilogramm schwere Mars-Rover «Perseverance» hat am Donnerstag zum ersten Mal eine Testfahrt absolviert. Und sie war erfolgreich! Dies teilte die Weltraumbehörde NASA am Freitag (Ortszeit) mit. «Perseverance» soll in den kommenden zwei Jahren auf dem Mars unter anderem nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen.