Mit schallendem Applaus in der 7. Minute bekundeten die Fans an der Anfield Road ihr Beileid für Fussballer Cristiano Ronaldo. Nach dem Verlust seines neugeborenen Sohnes fehlte der Manchester United-Star am Dienstagabend bei der Partie gegen den Erzrivalen Liverpool. Während der bewegenden Aktion waren die Rivalitäten der beiden Clubs vergessen.