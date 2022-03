TeleM1/gue

Nach «Bauer, ledig, sucht…» Über Stiefel-Fetische und Schwangerschaft: Bauer Rolf und Hofdame Greta mal ganz privat Amor hat mitten ins Herz getroffen. Der Landwirt Rolf Meier hat bei «Bauer, ledig, sucht…» seine absolute Traumfrau gefunden. Nach nur zwei Monaten ist Greta Strobel bereits auf seinem Hof eingezogen, samt ihren zwei Pferden und ihren Stiefeln, was Rolf ganz besonders gefällt. Wie sich das Leben der beiden Schwerverliebten verändert hat und ob sie bald ein Kind erwarten, erzählen sie Patricia Boser in der Sendung «Lifestyle».

Rund zwei Monate nachdem sich Bauer Rolf Meier und seine Hofdame Greta Strobel in der Sendung «Bauer, ledig, sucht...» kennen gelernt haben, zieht Greta bei ihm in Gündelhart im Kanton Thurgau ein. «Ich habe mich nie nicht Zuhause gefühlt», sagt Greta gegenüber Moderatorin Patricia Boser in der Sendung «Lifestyle». Mit ihr kehrte mehr Gemütlichkeit in die Wohnung von Bauer Rolf ein, wie Boser feststellt. Doch sie entdeckt noch viel mehr.

Als sie etwa einen Weihnachts-Stiefel an der Wand sieht, spricht sie die beiden gleich auf den Stiefel-Fetisch von Rolf an. «Ich hätte es ihm nicht zugetraut», sagt Greta darauf. «Mein erster Eindruck war, dass er ein lieber, bodenständiger Bauer ist.» Dann holt Boser nochmals aus und fragt ganz direkt nach dem Bäuchlein, den sie bei Greta offenbar entdeckt. Die Frage, ob er bald Vater wird, konnte Rolf darauf nur noch bejahen. Greta sei bereits im dritten Monat schwanger. (gue)