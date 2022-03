TeleM1

Montreux «Es ist schrecklich»: Das sagen Einwohner der Stadt zum tödlichen Familiendrama In Montreux im Kanton Waadt ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Familiendrama. Eine ganze Familie stürzte sich aus dem 7. Stockwerk eines Wohngebäudes. Dabei starben 4 Personen, darunter auch ein 8-jähriges Mädchen. Der 15-jährige Sohn überlebte den Sturz schwer verletzt.

Am Donnerstagmorgen ereignet sich in der idyllischen Stadt Montreux im Kanton Waadt ein Familiendrama: Ein Familienvater stürzt sich mitsamt seinen beiden Kindern und seiner Frau sowie deren Zwillingsschwester aus dem 7. Stock. Alle bis auf den 15-jährigen Sohn kommen ums Leben. «Es ist extrem schockierend», kommentiert ein Passant das Ereignis gegenüber TeleM1.

Vieles rund um den Vorfall sei noch unklar. Klar sei einzig, dass die Polizei kurz davor mit dem Vater der Familie reden wollte. Er habe Anrufe und Briefe der Behörden bezüglich Homeschooling seines Sohnes ignoriert. «Es ist schrecklich, dass so etwas hier passiert», sagt der Passant weiter. «Man sieht immer so viel Gewalt in anderen Städten. Dass es jetzt hier passiert, ist nicht einfach.» Eine weitere Passantin stimmt dem zu. «Es ist traurig. Ich hoffe, sie ruhen in Frieden.» (gue)