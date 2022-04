TeleM1/gue

«Mis Dihei» Leben in 1444 Metern Höhe: Regula und Lukas zeigen ihr Zuhause in den Schwyzer Bergen Regula Eberli und Lukas Tschümperlin wohnen seit zwei Jahren in einer kleinen Berghütte auf der Hagenegg im Kanton Schwyz. In ihrem einzigartigen Zuhause, das auf 1440 Metern über Meer liegt, geniesst das Paar eine freie Rundumsicht auf die Zentralschweizer Alpen.

Eine kleine Hütte mit Aussicht auf die Zentralschweizer Alpen: Was für manche nach einem Ferienausflug klingt, ist für Regula Eberli und Lukas Tschümperlin Alltag. Das Paar wohnt seit zwei Jahren auf der Hagenegg im Kanton Schwyz. Wie sie in der Sendung «Mis Dihei» erzählen, bietet die kleine Hütte, die auf 1444 Metern über Meer liegt, alles, was in einem Haushalt heutzutage nicht fehlen darf: eine Küche mit modernen Küchengeräten, ein kleines Bad, ein Büro für das Homeoffice und sogar einen grossen Holzofen zum Heizen.

Das Spektakulärste an der Hütte, die ursprünglich als Alphütte genutzt aber 1994 neu gebaut wurde, befindet sich draussen: das Bergpanorama. Regula Eberli kann mittlerweile alle Gipfel benennen, die sich vor ihrer Haustüre erstrecken: Glärnisch, grosser und kleiner Mythen, Forstberg und viele mehr. (gue)