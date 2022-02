Der Preisüberwacher hat sich im letzten Jahr unter anderem mit Preisen im Gesundheitswesen, dem Gaspreis und den Kosten des digitalen Zahlungsverkehrs befasst. Nun habe «...die gegenwärtige geopolitische Lage grosse Auswirkungen auf die Energiepreise in unserem Land», so Stefan Meierhans an der Medienkonferenz am Montagmorgen.