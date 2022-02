Leiter des Krisenzentrums: «Das Personal in Kiew ist wohlauf – die Botschaft ist offen»

Die Mitarbeitenden der Schweizer Botschaft in Kiew seien alle wohlauf, erklärt Hans-Peter Lenz, Leiter des Krisenzentrums des Aussendepartements. Beim Bund seien 296 Personen gemeldet, welche in der Ukraine leben würden. Zehn davon seien in der Region Donezk wohnhaft.