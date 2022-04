3+/gue

«Masterchef» «Habt ihr Stress?»: Im Halbfinale müssen sich die Kandidaten mit Sternekoch Andreas Caminada messen Von den ursprünglich 20 Kandidaten sind nur noch vier übrig: Im Halfinale ziehen sie nochmals alle Register und halten Schritt mit Jury-Mitglied Andreas Caminada. Ihr Ziel: Der Einzug ins Finale.

Im Halbfinale kämpften die verbliebenen vier Kandidaten um nichts anderes als den Einzug ins Finale und um eine echte Kochjacke. Doch diese wurde nicht einfach verschenkt: In der ersten Challenge mussten die Kandidaten mit ihren Gerichten den Geschmack eines Ferienortes nachempfinden. Weil Jurorin Zoe Torinesi krankheitshalber ausfiel, bewertete neu auch die Zürcher Köchin Elif Oskan ihre Gerichte.

Der Baselbieter Viseslav Rados sicherte sich bei dieser ersten Challenge mit einem schwarzen Risotto gleich den ersten Finalplatz. Bernerin Sandra Girbal wagte mit ihrem Caprese-Dessert zwar etwas Neues, griff damit aber bei der Jury daneben. Auch die beiden Zürcher Yannick Bormuth und Chris Nilson konnten mit ihren Impressionen von Sansibar und Portugal nicht so sehr überzeugen.

Mithalten mit Andreas Caminada

Die drei traten anschliessend in einer zweiten Challenge gegeneinander an: Sie mussten zeitgleich mit Andreas Caminada sein Gericht nachkochen und mit seinem Tempo mithalten. Verschnaufpausen gab es kaum für die drei Halbfinalisten, dafür jede Menge Anweisungen – dabei kam nicht jede bei den Kandidaten an. Am Ende jedoch konnten alle drei einen schön angerichteten Teller mit krustigem Rehrücken, marinierter Rande, einer Emulsion aus schwarzem Knoblauch sowie schaumigem Kartoffelpüree und Rotweinsauce präsentieren.

Nach einem Kopf an Kopf Rennen schafften es schliesslich Sandra Girbal und Chris Nilson ins Finale und holten sich die langersehnte Kochjacke. Für Yannick Bormuth hiess es derweil Abschied nehmen. Die Teilnahme an der Show sei eine tolle Erfahrung gewesen, so Bormuth.