«Das Auge isst mit»: In der vierten Folge assen die Kandidaten Butter und richteten auf Steinen an

Wie sehr das Auge mitisst, bewiesen die Kandidaten von Masterchef in der vierten Folge. Nach einem Food-Tasting mit verbundenen Augen mussten sie sich zwei weiteren visuellen Herausforderungen stellen. Am Ende schafften es nur 8 der 9 Kandidaten in die nächste Folge.