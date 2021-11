«Machen Sie Ferien in der Schweiz»: So will der Bundesrat den Tourismus wiederbeleben

Der Bundesrat setzt bei der Tourismuspolitik auf bewährte Mittel, wie der Bundespräsident Guy Parmelin am Mittwoch verkündet. In der am Mittwoch beschlossenen neuen Tourismusstrategie des Bundes setzt er auf Kontinuität und auf bewährte Akteure. Ausserdem richtet sich Parmelin mit einem Appell an die Bevölkerung: «Machen Sie Ferien in der Schweiz. Es wird Ihnen gut tun und der Schweiz auch.»