Explosion in Belgorod: Hat die Ukraine ein russisches Öldepot angegriffen?

Gemäss russischen Angaben haben ukrainische Streitkräfte am Freitag ein Öldepot in Belgorod aus der Luft beschossen. Videos sollen den Brand unweit der ukrainischen Grenze zeigen. Sollte die Ukraine tatsächlich das russische Öldepot angegriffen haben, wäre es der erste ukrainische Angriff dieser Art in Russland.