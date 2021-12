Kurz vor 22 Uhr in der Nacht auf Dienstag wurde der Polizei gemeldet, dass es in einem Einfamilienhaus in Lampenberg (BL) zu einem Schuss gekommen sei. Die Einsatzkräfte vor Ort haben nun die Ermittlungen aufgenommen, so die Aussagen des Polizeisprechers Adrian Gaugler. Das betroffene Quartier wurde abgeriegelt. Details zum Vorfall sind zurzeit keine bekannt.