Russland greift die Ostukraine an

Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine

Weitere Eskalation im Ukraine-Konflikt: Der russische Präsident Wladimir Putin ordnete am frühen Donnerstagmorgen offiziell eine Militäroperation in den Gebieten Donezk und Luhansk an. Die USA, die westlichen Verbündeten und die Nato verurteilen Putins Vorgehen scharf. Der ukrainische Aussenminister spricht von einem «Angriffskrieg».