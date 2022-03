Krieg in der Ukraine

In der Ukraine wütet seit über einem Monat Krieg. Bislang sind über 2,5 Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Wer sein Haustier nicht in Sicherheit bringen konnte, musste es zurücklassen. Ein Tierärzte-Team an der polnisch-ukrainischen Grenze kümmert sich um Tiere, die aus verschiedenen ukrainischen Städten evakuiert wurden.