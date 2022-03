Hilfsgüter für die Ukraine. TeleM1

Krieg in der Ukraine «Ich habe bereits 2000 Franken geschickt»: Altersheim und lokales Gewerbe sammeln Geld für die Kriegsflüchtlinge Während beim Zeughaus in Aarau durch Volunteer for Humanity fünf LKW mit Material beladen werden, leistet auch das Regionale Altersheim Döttingen seinen Beitrag. Mehrere Besucherinnen und Besucher zeigen sich grosszügig.

Screenshot: TeleM1

Im Aargau wird fleissig für die Menschen in der Ukraine gesammelt und gespendet. Auch das Regionale Altersheim in Döttingen leistet seinen Beitrag, wie Steven Weill, Leiter des Altersheims zu Tele M1 sagt:

«Wir hatten die Idee, mit dem Gewerbe zusammenzuarbeiten und den ganzen Erlös der Glückskette zu spenden.»

Bei Wurst und Brot werden die Menschen dazu ermuntert, Geld zu spenden. Und die Menschen zeigen sich grosszügig: «Ich habe bereits 2000 Franken geschickt. Und heute gebe ich sicher eine Hunderter-Note, wenn nicht sogar mehr», sagt eine Besucherin.

36 Tonnen Hilfsgüter für die Ukraine

Am Samstag und am Montagmorgen haben zudem 140 Paletten mit Hilfsgütern für die Ukraine Aarau verlassen. Das gibt der Verein «Volunteers for Humanity» bekannt, der eine Spendenaktion für das durch den Krieg gebeutelte Land ins Leben gerufen hat.

Insgesamt seien 36 Tonnen an Hilfsmaterial zusammengekommen, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Darunter befinden sich sterile Spitalbekleidung oder chirurgische Masken, aber auch Krücken. Zudem werde Material an die rumänisch-ukrainische Grenze geliefert und dem Roten Kreuz übergeben – «für die zielgerichtete Verteilung der Hilfsgüter», schreibt «Volunteers for Humanity» weiter.

Der Verein plant weitere Hilfslieferungen. Er richtet sein Augenmerk aktuell auf die Menschen, welche die Ukraine oder die Grenzregionen nicht verlassen wollen und sucht nach Möglichkeiten, dort zielgerichtete Hilfe leisten zu können. (vro, TeleM1/chm)