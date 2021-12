Teuerstes Weltraumteleskop erfolgreich ins All gestartet

Am Samstag ist das «James Webb Space Telescope» erfolgreich ins All gestartet. Nach jahrzehntelanger Planung verliess das teuerste Weltraumteleskop der Raumfahrtgeschichte an Bord einer Trägerrakete einen Weltraum-Bahnhof auf Französisch-Guayana. Es soll die ältesten Galaxien des Weltalls erkunden.