Drei Menschen wurden am Donnerstagabend bei einem erneuten Anschlag in Israel getötet. Die Polizei geht von zwei Tätern aus. Einer von ihnen habe geschossen und der zweite habe Passanten mit einer Axt angegriffen. Damit geht die Terrorwelle in Israel weiter. Seit Ende März wurden insgesamt bereits 17 Menschen durch Anschläge getötet.