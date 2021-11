Das Impfdorf im Zürcher Hauptbahnhof kommt nicht bei allen gut an. Am Montagabend versammelte sich in der Bahnhofshalle eine kleine Gruppe zu einer unbewilligten Protestaktion. Die Polizei war vor Ort und führte Kontrollen durch. Vereinzelte Personen mussten abgeführt oder weggetragen werden. Auch der Anführer der Skeptiker-Bewegung «Massvoll», Nicolas Rimoldi, sei nahe dem Hauptbahnhof von der Polizei abgeführt worden.