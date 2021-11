Der Bundespräsident Guy Parmelin läutete am Montagmittag auf dem Bundesplatz mit Musikerinnen und Musikern die nationale Impfwoche ein. An fünf Tagen finden an fünf verschiedenen Orten Open-Air-Konzerte statt. «Es wäre verlogen gewesen, wenn wir aus der Musikbranche nicht mitgemacht hätten», meinte David Bucher von Dabu Fantastic. Stefanie Heinzmann sagte, dass der Weg aus der Pandemie nur über die Impfung läuft.