Welpenalarm bei unserer Redaktorin: So herzig quietscht und fiept es aus ihrer Wohnung

Unsere Redaktorin durfte dabei sein, wie ihre Ferienhündin Nayla am 24. Januar drei Welpen auf die Welt brachte. Seither quietschen und fiepen drei niedliche Wesen in ihrer Welpenbox, wie sie in ihrem Video festhält.