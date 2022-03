Am Montagmorgen sind in Gunterswilen im Kanton Thurgau zwei Autos zusammengestossen. Eine 61-Jährige hat an einer Kreuzung ein vortrittsberechtigtes Auto übersehen. Durch den heftigen Aufprall wurden beide Fahrzeuge auf die angrenzende Wiese geschleudert. Die zwei Lenkerinnen wurden verletzt – eine von ihnen schwer.