Gespräch «Es ist die Ruhe, die einem den Atem raubt»: So erlebten die Eltern eines Sternenkindes die Geburt Lennard ist ein Sternenkind. Er wurde nicht auf diese Erde, sondern direkt in den Himmel geboren. Kurz vor der Geburt starb er unerwartet im Mutterleib. Für die Eltern ein Schock, sie haben so lange auf Nachwuchs gehofft. Ein sehr berührender Besuch bei Sarah und Phil, den Eltern des Sternenkindes.

Sarah und Phil haben sich sehr lange ein Kind gewünscht und als Sarah mit ihrem ersten Sohn Lennard schwanger wurde, war das Paar überglücklich. Doch es kam nicht, wie erwartet. «Ich bin an einem Morgen erwacht und habe nichts mehr gespürt», erinnert sich Sarah im Gespräch mit Moderatorin Anna Steiner von «Uf Bsuech». Damals, nur einige Tage vor dem Geburtstermin, ahnte das Paar noch nicht, dass das Herz von ihrem Baby aufgehört hat, zu schlagen.

Das Paar habe noch einige Tage gewartet, in der Hoffnung, dass sie bald wieder etwas spüren wird. «Man redet sich alles schön», so Sarah. Bis es dann doch nicht mehr ging und das Paar das Spital aufsuchte. Bei der Untersuchung habe die Ärztin nur den Kopf geschüttelt und gesagt: «Es tut mir leid, da ist kein Herzschlag mehr.» Da brach für das Paar eine Welt zusammen. «Es hat uns den Boden unter den Füssen weggerissen», so Phil.

Erdrückende Stille bei der Geburt

Die beiden entscheiden sich, das Kind auf natürlichem Weg auf die Welt zu bringen, wie das ihnen auch empfohlen wurde. Aber einfach sei es nicht gewesen. «Eine Totgeburt ist etwas vom Schlimmsten, das man sich vorstellen kann», sagt Ehemann Phil. «Man ist im Gebärsaal, Lennard kommt auf die Welt aber es ist einfach ruhig. Es ist diese Ruhe, die einen erdrückt und den Atem raubt.»

Heute kann das Paar offen über ihre Erfahrungen reden, das sei ihnen wichtig. Es habe sie als Paar näher zusammen gebracht. Mittlerweile sind sie auch Eltern eines gesunden Mädchens, deren Schwangerschaft aber keine einfache war. «Diese Schwangerschaft konnte man nicht geniessen», so Sarah. «Wir hatten wirklich jeden Tag Angst.» Doch diese haben sie mittlerweile überwunden und erwarten ihr zweites Kinde, einen Jungen. (gue)

