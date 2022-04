Sara Aduse erzählt bei «TalkTäglich», wie sie die Beschneidung erlebt hat und was sie mit ihr gemacht hat. TeleZüri/gue

Genitalverstümmelung Sie wurde als Kind beschnitten – heute kämpft Sara Aduse gegen die brutale Tradition in ihrer Heimat Sara Aduse wurde mit sieben Jahren in Äthiopien beschnitten. Jahrelang leidet sie unter der Genitalverstümmelung. Mit Mitte zwanzig bricht sie ihr Schweigen und sagt der brutalen Tradition den Kampf an. Sie reist nach Äthiopien und konfrontiert ihre Beschneiderin. Ihre emotionale Geschichte erzählt sie im «TalkTäglich».

Mit sieben Jahren muss Sara Aduse eine Beschneidung über sich ergehen lassen, in Äthiopien, wo ihre Mutter sie einige Jahre zuvor aus familiären Gründen zurückgelassen hat. «Ich war extrem wütend auf die Welt und habe keinem Menschen vertraut», sagt Aduse im Gespräch mit Moderator Oliver Steffen bei «TalkTäglich». Die Wut habe sie vor allem Zuhause in der Schweiz bei ihrer Mutter rausgelassen. «Ich habe damals schlussgefolgert, dass sie mich hasst.»

Bis sie 25 Jahre alt ist, lebt Sara mit dieser Wut. Doch schliesslich sucht sie sich professionelle Hilfe. «Wie bekomme ich diese Unsicherheit in mir weg», habe sie ihre Ärzte und Psychologen gefragt. Es habe aber niemand eine Verbindung zu dem Trauma gemacht, das sie in ihrer Kindheit erlebt hat. Sie erinnert sich zurück:

«Ich wurde von allen Seiten festgehalten und habe geschrien. Die Beschneiderin hat meine Hüfte zu sich gezogen, mir eine Spritze auf die Klitoris gegeben, sie mit einer Pinzette gepackt und hat mir ein Stück Fleisch abgeschnitten.»

Wegen der Schmerzen sei Aduse in Ohnmacht gefallen. Anschliessend verdrängt sie das Erlebte aus ihrem Bewusstsein. «Ich bin auch absolut überzeigt, dass die Genitalverstümmelung weiterhin praktiziert wird, weil die Frauen es verdrängen.» Aduse zeigt gewisses Verständnis für die kulturellen Vorstellungen, doch sie sagt: «Es war falsch, was sie gemacht haben. Aber sie sind schlussendlich auch verletzte Kinder.»

Zurück nach Äthiopien

Irgendwann wollte Aduse ihre Beschneiderin konfrontieren und hat einen Film über ihre Reise zurück zu ihrer Grossmutter nach Äthiopien gedreht, «Do you remember me?» heisst die Dokumentation, die seit dem 31. März in den Schweizer Kinos läuft. Dabei sei sie auf viel Unwissenheit in der Bevölkerung gestossen, auch bei ihrer Grossmutter, wie sie weiter im Gespräch erklärt.

Aduse über die Konfrontation mit ihrer Grossmutter und der Beschneiderin in Äthiopien. TeleZüri/gue

(gue)