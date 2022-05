Andreas Wolf / PilatusToday

Floppy Disk und Co. «Ein Kamerastativ?»: Jugendliche erraten Gadgets aus alten Tagen Der letzte iPod wurde produziert, verkündet Apple. Verkauft werden sie zwar noch – aber nur, solange der Vorrat reicht. Damit endet die Ära iPod. Davor segneten schon viele prägende technische Errungenschaften das Zeitliche. Wir haben sie ausgegraben und wollten von der Generation Smartphone wissen, um was es sich bei den Urzeit-Geräten handelt.

Für viele von uns wäre es kein Problem, die Gegenstände im Video zu benennen. Doch sind wir ehrlich, wann haben wir sie das letzte Mal benutzt? Diashows wurden schon lange vom Beamer oder Smart-TV ersetzt und wer zum Teufel kann Floppy Disks überhaupt noch in den Computer einsetzen? Was bleibt, ist die Nostalgie.

Wenig erstaunlich ist es also, dass die jüngere Generation einige der Technik-Gadgets zum ersten Mal sieht und keine Ahnung hat, was sie da anstarren. So wird die Floppy Disk zum Kamerastativ und der Pager zum Temperaturmesser. (PilatusToday)