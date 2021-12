Zum Unfall kam es am Freitagmittag auf der Winterthurerstrasse. Ein 47-Jähriger war von Pfungen Richtung Embrach unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen stillstehenden Holzladetraktor. Dabei wurde der 47-Jährige schwer verletzt.