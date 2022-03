Gewinner des Gesamtweltcups und der kleinen Kristallkugel im Riesenslalom: Marco Odermatt hat diesen Skiwinter seine bisher beste Saison gezeigt. Zurück in der Heimat ist er am Dienstag zu Gast bei seinem Ski-Ausrüster Stöckli in Malters und erzählt selbst, wie die Saison für ihn war.