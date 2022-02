TeleM1

Dubai So hat die Tambourenvereinigung Wettingen den speziellen Auftritt an der Expo erlebt Nur schon eine Weltausstellung zu besuchen, ist ein einmaliges Erlebnis. Für die Tambouren-Gruppe aus Wettingen ist der Besuch aber noch spezieller, da sie an der Expo in Dubai einen Auftritt hatte. Jetzt sind die Aargauer wieder zurück aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und erzählen gegenüber TeleM1 von ihrem Abenteuer.

Die Reise nach Dubai hinterliess bei den Tambouren und ihrem Umfeld einen bleibenden Eindruck. «Es ist etwas Einmaliges – und wir zehren nun davon», so Brigitta Vogt, die den Auftritt in Dubai organisiert hat, gegenüber Tele M1.

190 Länder sind an der Expo in Dubai vertreten. Trotz des Kulturschocks sei die Stimmung vor Ort sehr harmonisch gewesen, so Ronny Wegmüller, Fähnrich der Tambourenvereinigung Wettingen: «Es hatten alle Freude an allen Nationen und in jedem Pavillon gab es Interessierte aus allen möglichen Ländern.» Dank des offenen Austausches zwischen den Staaten kam es schliesslich sogar noch zu einem interkulturellen Auftritt zusammen mit Thailand. (ArgoviaToday)