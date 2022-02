Grossbrand in Essen: Ganzer Wohnkomplex ausgebrannt – drei Verletzte

Am frühen Montagmorgen ist in der deutschen Stadt Essen ein Wohnkomplex in Flammen gestanden. 39 Wohnungen sind komplett ausgebrannt und rund 100 Personen wurden evakuiert. Drei Verletzte mussten mit einer Rauchvergiftung ins Spital gebracht werden.