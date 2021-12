SP-Nationalrat Nordmann greift die SVP an: «Sie haben die Impfkampagne sabotiert, das ist Faktum»

SP-Fraktionschef Roger Nordmann (SP/VD) schoss in seinem Eintretensvotum scharf gegen die SVP. Diese greife die Institutionen an und sabotiere die Bekämpfung der Pandemie in vielerlei Hinsicht. Das sei vielen SVP-Vertretern peinlich, sagte Nordmann. Die SVP konterte diese Aussagen mit ebenso scharfen Worten.