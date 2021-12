Samnaun startet als erstes Schweizer Skigebiet mit 2G-Regel – so funktionierts

Das Wintersportgebiet im bündnerischen Samnaun und im österreichischen Ischgl hat am Freitag den Betrieb gestartet. Im ganzen Skigebiet gilt die 2G-Regel und fahren darf nur, wer geimpft oder genesen ist. Getesteten bleiben nur die Pisten in Samnaun offen. Keystone-SDA nahm am Freitag einen Augenschein vor Ort.