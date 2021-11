Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung beim BAG, stellt in Aussicht, dass die meisten Kantone noch dieses Jahr damit anfangen können, Booster-Impfungen auch an unter 65-Jährige zu verabreichen. Der Impfstoff von BioNTech-Pfizer wurde dafür bereits zugelassen, die Zulassung der Drittimpfung des Wirkstoffes von Moderna sei in Bearbeitung.