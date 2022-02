Corona an Schulen Die Maskenpflicht für Aargauer Schulkinder fällt – viele Lehrpersonen hätten sich mehr Vorsicht gewünscht

Der Regierungsrat wartet nicht bis Mitte Monat, um die Lage neu zu beurteilen: Per Montag ist die Maskenpflicht an Primarschulen und auf der Sekundarstufe I aufgehoben. So beurteilt die oberste Aargauer Lehrerin, Kathrin Scholl, den Schritt.