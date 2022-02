Am 4. Januar hat im Zoo der englischen Stadt Chester ein Erdferkel-Baby das Licht der Welt erblickt. Aufgrund seiner grossen, hängenden Ohren wurde das Jungtier nach der «Harry Potter»-Figur Dobby benannt. Weltweit gibt es nur 109 Erdferkel in Zoos, deshalb versetzt der seltene Nachwuchs zurzeit ganz England in Entzücken.