Tele M1

Camping-Saison Anhänger richtig und sicher zu montieren, verhindert schlimme Unfälle Für viele Wohnmobil- und Wohnwagen-Liebhaber sind die Osterferien der Auftakt für die Camping-Ferien. Besonders wichtig dabei ist, dass der Anhänger richtig und sicher montiert ist, sonst kann es zu lebensgefährlichen Situationen kommen wie in Deitingen auf der A1.

Um einen Wohnwagen sicher an seinem Auto festzumachen, muss man so einige Punkte beachten. Das bestätigt auch Mischa Bysäth, Inhaber von «Camping Generation» in Kölliken: «Wichtig ist vor allem eine Antirissleine. Mit dieser wird die Bremse ausgelöst, wenn sich der Wohnwagen abhängt.» Das soll auch auf der A1 in Deitingen passiert sein. Ein Wohnwagen löste sich aus noch ungeklärten Gründen vom Auto ab und fuhr durch einen Windschutzzaun. Wie Astrid Bucher, Mediensprecherin der Kantonspolizei Solothurn berichtet, hatte dieser Unfall auch abseits der Strassen Folgen: «Der Unfall geht unter eine nicht-betriebssichere-Fahrzeugkombination. Da muss man sicher mit Konsequenzen als Besitzer rechnen.»

Mit einem Anhänger Auto zufahren sei nicht zu unterschätzen, wie Bysäth erzählt: «Als man noch im Jahr 2003 das Autobillett machte, bekam man das Anhängerbillett geschenkt. Man bemerkt, dass diese Leute manchmal nicht wissen, wie man einen Anhänger bedient. Das ist ein gefährlicher Punkt.» Weiter erzählt Bysäth, dass man bei dem richtigen Befestigen des Anhängers gerade solche Unfälle verhindern könnte: «Manchmal mache ich einen Kontrollgang. Dabei schraube ich das Stützrad hoch. Wenn sich das Auto hebt, dann ist der Anhänger richtig befestigt.»