Feuer in Mehrfamilienhaus: Zwei Wohnungen in Vollbrand – hoher Sachschaden

Am Donnerstagnachmittag sind zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Bubikon in Vollbrand gestanden. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht werden und sämtliche Bewohner blieben unverletzt. Der Sachschaden dürfte mehrere hunderttausend Franken betragen.