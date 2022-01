Interessenkonflikte Kritik in Luzern: Trägt FDP-Grossrat Gérald Strub zu viele Hüte?

Gérald Strub hat in den Kantonen Luzern und Aargau eine wichtige Rolle, wenn es um die Digitalisierung geht. Doch nun kommt in Luzern Kritik an seiner Person auf. Im Zentrum stehen mögliche Interessenkonflikte.