Bei der Suchaktion nach einer vermissten Person stiess die Luzerner Polizei am Donnerstagabend in Beromünster auf ein verunfalltes Auto. Der Lenker wurde in kritischem Zustand von einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Autofahrer bereits am Mittwochabend verunfallt sein.